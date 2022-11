Su sbarchi e migranti prove di disgelo tra Francia e Italia

(Di sabato 19 novembre 2022) Quando sembrava essere tornato il sereno nelle relazioni tra, ecco lo schiaffo di ieri di Parigi, con l'Eliseo che torna sulla vicenda dell'imbarcazione Ocean Viking, parlando di un «brutto gesto» in merito alla decisione di Roma di non accogliere ia bordo del natante.«Ma l'importante è continuare la cooperazione e non fermarsilì. Le persone sbarcate a Tolone saranno detratte da quelle che accogliamo quest'anno in nome della solidarietà con l'», fanno sapere dall'entourage del presidente Emmanuel Macron, secondo quanto riportato dai mezzi di informazione d'Oltralpe. La«deve riuscirea costruire una strategia che sia conforme ai nostri principi e guardi la realtà in faccia - viene ancora riferito -. Il presidente tiene ai nostri principi: proteggere quelle e ...

Avvenire

...in trasferta nei suoi uffici a Montecitorio i ministri in prima linea sul fronte degli. I ...accordo lo Stato di bandiera della nave di soccorso come responsabile del ricollocamento dei...Francia piuttosto che valorizzare silenziosamente una soluzione condivisa dell'emergenzae ... Purtroppo, i suoi suggerimenti non sono stati ascoltati e suiil nuovo Governo è andato ... Migranti, è vero che le navi delle Ong fanno aumentare gli sbarchi No... parlando di un «brutto gesto» in merito alla decisione di Roma di non accogliere i migranti a bordo del natante.«Ma l’importante è continuare la cooperazione e non fermarsilì. Le persone sbarcate a ...Due uomini del Kirghizistan sono stati arrestati dalla Guardia di finanza con l'accusa di aver condotto l’imbarcazione a vela giunta a a Santa Maria di Leuca nella notte ...