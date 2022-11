Sportmediaset – Mendes ha offerto Ronaldo a Napoli e Inter | secco rifiuto

(Di sabato 19 novembre 2022) Cristianoha chiuso con il Manchester United, il suo agentelo hache lo hanno rifiutato. Cristianoin una recentevista ha parlato dei contatti con ilavuti in estate. Il giocatore poteva vestire la maglia azzurra, anche e il Manchester United voleva Osimhen, ma De Laurentiis non lo ha voluto cedere. Ora il talento portoghese impegnato in Qatar per il Mondiale, ha chiuso definitivamente con il club inglese sbattendo la porta con unavista in cui ha parlato male del tecnico ten Hag. Secondo quanto riferisce, Jorgemanager di Cristianoha bussato di nuovo alla porta del. ...

TUTTO mercato WEB

Secondo quanto riportaDavid Beckham vorrebbe fortemente che Ronaldo lo raggiungesse e ha già preso contatto con2021 archivio Image Sport / Calcio / Manchester Unite / Cristiano Ronaldo / foto Imago/...Per chi preferisse la visione in streaming potrà farlo sempre con Mediaset, sul sito... Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Nuno; ... SportMediaset - CR7 offerto a Napoli ed Inter da Mendes: no secco di entrambe Continuano a circolare voci sul futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il portoghese ha iscritto i suoi figli ad una scuola di Lisbona, lasciando sperare i romantici d ...Maria De Filippi mostra subito un video in cui si parla di Samu, l'unico a non avere un flirt in casetta, mentre altre coppie stanno nascendo. Ed è per questo che la De Filippi gli manda de fiori, iro ...