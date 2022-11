Spagna | Azpilicueta | «Siamo una delle poche nazionali che giocano sempre alla stemma maniera»

(Di sabato 19 novembre 2022) Cesar, difensore della, ha parlato in conferenza stampa in vista dei Mondiali in Qatar Cesar, difensore della, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Le prime partecipazioni sono state come un sogno, ora abbiamo una squadra giovane. La differenza rispetto agli altri Mondiali è che della squadra dei campioni del mondo e d’Europa è rimasto solo Busquets. Per questo dobbiamo rimanere uniti e noi più esperti dovremo dare cose diverse, in più, rispetto a chi come Gavi ad esempio ha 18-19 anni. Luis Enrique? Il mister èlo stesso, ci trasmette grande fiducia nella sua idea di gioco.unache...

TUTTO mercato WEB

Cesar, difensore della, ha parlato in conferenza stampa in vista dei Mondiali in Qatar Cesar, difensore della, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Le prime ...I CONVOCATI DELLAPER QATAR 2022 Portieri: Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (... Hugo Guillamon (Valencia), Diego Llorente (Leeds), Eric Garcia (Barcellona), Cesar(... Spagna, Azpilicueta: "Siamo tra i pochi a fare sempre lo stesso calcio, succeda quel che succeda" Cesar Azpilicueta, difensore della Spagna, ha parlato in conferenza stampa in vista dei Mondiali in Qatar Cesar Azpilicueta, difensore della Spagna, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Le prime ...Ricca di talento e gioventù, la "Roja" potrebbe inserirsi a pieno titolo nella lotta per le prime quattro, risultato che la nazionale iberica ha già centrato agli Europei dello scorso anno e nell'ulti ...