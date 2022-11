Soleil Sorge | tutti gli ex dell’influencer

(Di sabato 19 novembre 2022), tra gli exnelle librerie con “Manuale Di Una StroXXa” pubblicato lo scorso 15 novembre diversi volti noti come Luca Onestini, Gianmaria Antinolfi e Jeremias Rodriguez. La conduttrice di Gf Vip Party sarà tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo” in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Il primo programma che ha presentato laal grande pubblico è “Uomini e Donne” dove ha rivestito il ruolo di corteggiatrice durante il trono di Luca Onestini. Rivelatasi la scelta finale, i due hanno intrapreso una relazione conclusasi con l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2 nel 2017 quando l’influencer iniziava una storia con Marco Cartasegna: il nuovo legame era stato la causa scatenante che aveva portato alla chiusura del legame con il ...

E ancora: ospiti di Silvia Toffanin anche l'attrice Simona Marchini , l'influencerche ha da poco pubblicato il suo primo libro 'Manuale di una stron*'. Ma non finisce qui, visto che in ...In studio ci saranno Gessica Notaro con il promesso sposo Filippo Bologni, spazio anche a, Lorella Boccia e alla coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser . Anticipazioni ...Sabato 19 novembre, alle ore 16.30, torna su Canale 5 l'attesissimo appuntamento con Silvia Toffanin e le interviste di Verissimo.Sposa un uomo di origini abruzzesi, che la rende madre di Soleil. Il matrimonio volge al termine pochi anni dopo ed insieme alla figlia si trasferisce in Italia. Il rapporto tra madre e figlia si ...