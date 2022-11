Soleil Sorge dal bullismo al tumore della madre | “Ognuno ha il proprio dolore”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 19 novembre 2022)ospite a Verissimo confida del, la separazione dei genitori, ilmamma. Era molto piccola quando i genitori si sono separati: “ha ilnella vita ma io ho deciso di rendere costruttivi i miei dolori, di trarne forza, un insegnamento da quello che mi è successo”. Quando i genitori disi sono separati lei è rimasta in Italia con suo padre. I nonni sempre presenti e il suo andare da un Paese all’altro, divisa tra mamma e papà, tutto per lei era così normale. Sono stati gli altri a farle notare tante cose e lì ha iniziato a sentire la diversità e la sensazione non è stata positiva ma ha poi deciso che la sua diversità dovesse essere un punto di forza per ...