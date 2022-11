Soleil Sorge | chi è | età | carriera | chi è il fidanzato attuale | foto | GF VIP | ultime news | libro e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 19 novembre 2022) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Non esiste weekend, infatti, senza il programma condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi anche, una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del GF VIP. Lei che tanto aveva fatto parlare per quel rapporto ‘ambiguo’ con Alex Belli. View this post onA post shared by ?????? ????????? ????? (@stasi) Dagli esordi al debutto diè nata a Los Angeles il 5 luglio del 1994, sotto il segno del Cancro, da padre italiano e da madre americana. Durante la sua infanziaha vissuto in ...