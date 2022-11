Snam | Luca Passa in pole come nuovo Cfo

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – Potrebbe arrivare dal gruppo Enel, per l’esattezza dalla controllata Endesa, ilChief Financial Officer di. Secondo quanto riporta il ‘Corriere’, ma danon arriva nessun commento,sarebbe inper andare ad occupare la posizione lasciata vuota a fine giugno dall’uscita di Alessandra Pasini: da allora l’incarico è stato coperto ad interim dal Ceo Stefano Venier., 49 anni, laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, ha iniziato la sua carriera a Londra, lavorando anche per Lehman Brothers prima dire a Morgan Stanley. Nel 2014 approda a Fincantierivice presidente, responsabile delle Investor Relations e dei progetti speciali. Nel 2015 l’ingresso in Enel seguito dall’incarico ...

Adnkronos

