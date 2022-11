Smentito Zucchero a Sanremo 2023 | “Non mi vogliono | solo influencer”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 19 novembre 2022)? No, l’artista non ci sarà. Non sarà tra gli ospiti della kermesse canora e non è previsto neanche in gara. “Non mi”, rispondecon un pizzico di polemica nei confronti della direzione artista del Festival che nelpotrebbe aprirsi in misura maggiore agli, a partire da Chiara Ferragni. Non è una novità ormai. L’è stata tra i primi nomi confermati all’interno del nuovo team di Amadeus per. Sappiamo che “aprirà e chiuderà il Festival”, sarà quindi probabilmente ospite della prima e della serata finale ma il suo ruolo non è ancora chiaro. Potrebbe affiancare il direttore artistico alla guida della competizione, sostenuto già da Gianni ...