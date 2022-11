Sky Sport | tutti gli aggiornamenti sul mercato azzurro

(Di sabato 19 novembre 2022) Il Napoli ha concluso questa prima parte di campionato guidando la vetta della classifica di Serie A con ben otto punti di vantaggio sul Milan. Una conquista importante per la squadra di Spalletti che durante la sosta potrà recuperare le energie per ripartire con il piede giusto a gennaio. Se il campionato è fermo per L'articolo

Sky Sport

IN TV - Il sabato del Gran Premio di Abu Dhabi sarà trasmesso in diretta daper mezzo dei canaliF1 (207) e4K (213). Su TV8 (canale 125 die 8 dgt) sarà disponibile ...Jean Alesi infatti ai microfoni disi è sfogato puntando il dito contro la Gazzetta dello: 'Non è un giornale serio, anzi: ormai è al pari di Novella 2000. La notizia su Binotto è ... Serie C su Sky: le partite live della 14^ giornata Leggi su Sky Sport l'articolo F1, GP Abu Dhabi: qualifiche in diretta live da Yas Marina. Ora parla Binotto, poi FP3 ...Autore di soli 4 punti con 1/14 al tiro, LaVine è rimasto a guardare i compagni negli ultimi 3 minuti e 43 secondi perdere in volata contro Orlando - tenuto in panchina per scelta tecnica: "Non mi è p ...