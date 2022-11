Serial killer prostitute a Roma | la confessione del sospettato | ' Ero in casa delle cinesi | poi il blackout e tanto sangue'

Leggi anche >delle prostitute, fermato Giandavide De Pau: il 51enne ex autista del boss Michele Senese 'Vagato per due giorni' 'Non ricordo di essere stato in via Durazzo, ho solo ...Le prime indiscrezioni sul presuntodi Roma I poliziotti della Squadra Mobile avevano identificato Giandavide De Pau già da ore. All'alba, come apprende l'Adnkronos, senza alcun blitz ...È stato fermato Giandavide De Pau, autista e factotum del boss Michele Senese. È stato interrogato e accusato per gli omicidi del quartiere Prati a Roma ...Il presunto serial killer che avrebbe ucciso le tre prostitute a Prati era stato il guardaspalle del boss Michele Senese e avrebbe avuto affari in comune con Massimo Carminati per questioni di ricicla ...