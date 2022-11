Senigallia | donna investita e uccisa mentre attraversa la strada con il cane | il corpo trascinato per 8 chilometri Caccia al pirata

(Di sabato 19 novembre 2022)- Trascinata per 8dal mezzo che l'hae poi abbandonata in mezzo alla. Una morte terribile, che ha scioccato gli stessi...

Una donna di 81 anni è stata investita e uccisa mentre, sotto la pioggia battente, stava attraversando la strada insieme al suo cane a Marzocca di Senigallia (Ancona). Il cane è stata morto. Il corpo della padrona è stato rinvenuto a 8 km di distanza, in via Podesti, nell'abitato di Senigallia. L'ipotesi è che un veicolo abbia centrato cane e donna, trascinandola per chilometri.