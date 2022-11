Se vincere aiuta a vincere… Napoli | non essere “egoista” | brilla pure al Mondiale

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 19 novembre 2022) Tornare a casa da sconfitti, alquest’anno è successo solo una volta. Certo, a Liverpool la sconfitta sapeva comunque di trionfo perché a testa alta si andava via dalla Champions League strappando il “pass” diretto da primi della classe e soprattutto da vinti. Non solo in Italia dunque, il sapore della vittoria ilse lo è gustato anche in Europa. Le stesse vittorie che ora cercano i “napoletani” spediti nel Mondo, a rappresentare uno spicchio dialin Qatar. Corea, Messico, Polonia, Camerun e Uruguay si tingono d’azzurro e guai a “sperare” nelle sconfitte di chi dovrà portarein trionfo, soltanto per “riabbracciarli” presto. Perché solo chi vince, sa poi come si fa. E allora agli azzurri, che portanoin giro per l’Europa e adesso ...