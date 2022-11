Scontro Italia-Francia sulla pelle dei migranti La Francia respinge oltre la metà dei disperati sbarcati dalla Ocean Viking

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 19 novembre 2022) Resta alta la tensione suitra. Con Parigi che torna sul “brutto gesto” del governono nel caso dellaaffidando l’affondo al ministero dell’Interno. Iaccolti, spiegano, saranno “detrattiquota che accoglieremo quest’anno”. Numeri e polemiche Dei 234 naufraghi recuperati in marenave della Ong Sos Méditerranéea Tolone, due terzi degli adulti, ovvero 123, si sono visti negare l’ingresso in territorio francese. Mentre per gli altri 66 è stato rilasciato parere favorevole. Di qua dalle Apli, intanto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ribadisce l’intenzione ...