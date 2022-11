“Scontrino da oltre 160mila euro” Choc al ristorante del famoso chef | per i clienti conto record

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 novembre 2022) Clamoroso quanto hanno pagato alcuniin un locale. Dopo una cena in un, è arrivato locon una cifra pazzesca pari a più di. Sì, avete capito proprio bene e non c’è alcun errore in ciò che vi abbiamo appena riferito. Il tutto è stato certificato con un post inequivocabile sul social network Instagram. Sono tutti rimasti a bocca spalancata i follower, che non riescono proprio a capacitarsi del fatto. Una spesa, che entrerà sicuramente nella storia. La cena alha provocato dunque questocon una somma dida sborsare all’attività commerciale. Come avrete facilmente ...