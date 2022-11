Sci | Max Franz | ' Sto meglio | ma il percorso sarà lungo' - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Lo sciatore austriaco è rientrato in patria dopo il brutto infortunio di Copper Mountain: si prospetta un lungo ...... nuoto, corsa, ciclismo, escursioni, canottaggio,, golf e molto altro ancora profilo per... VO2calcolato in base al caldo e alla quota, avviso di recupero e molto altro integra la ...Lo sciatore austriaco è rientrato in patria dopo il brutto infortunio di Copper Mountain: si prospetta un lungo recupero ...L’austriaco è caduto in allenamento a Copper Mountain: stava preparando le gare di Lake Louise. Operato d’urgenza a Vail ...