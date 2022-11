Sci freestyle | Ruud e Killi vincono la prima tappa di Coppa del Mondo slopestyle

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) A Stubai (Austria) è andata in scena ladelladeldi, disciplina dello sci. La norvegese Johanneha trionfato con il punteggio di 81.24, riuscendo a battere l’estone Kelly Sildaru (78.22) e la statunitense Grace Henderson (76.58). Al maschile si è materializzato il bellissimo testa a testa tra il norvegese Birke lo svizzero Andri Ragettli: lo scandinavo è riuscito ad avere la meglio (88.96) nei confronti dell’elvetico (87.38), mentre lo statunitense Colby Stevenson si è dovuto accontentare della terza piazza (85.68). Si tornerà in scena dal 14 al 17 dicembre per halfpipe e Big Air a Copper Mountain (USA). Foto: Lapresse