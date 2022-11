Sci alpino | Shiffrin e Vlhova sorprese da Duerr e Swenn Larsson nella prima manche a Levi Gulli qualificata

11.08 Ci siamo, è il momento dell'albanese Lara Colturi. Vedremo se ci toccherà iniziare a rosicare... 11.06 Troppo legnosa invece Marta Rossetti, in difficoltà anche tecnica sul muro. Chiude 39ma a 3 ...Quinta posizione per la slovena Ana Bucik a 61 centesimi, a pari merito con la svizzera Wendy Holdener , settima la croata Zrinka Ljutic (pettorale 28) a 77 centesimi, quindi ottava la svedese Hanna ...Segui con la nostra DIRETTA SCRITTA la prima manche dello slalom femminile di Levi: finalmente il circo bianco vede l'esordio delle ragazze per questa stagione.Dopo la cancellazione delle gara di Soelden per mancanza di neve parte ufficialmente con lo slalom a Levi la Coppa del Mondo.