Sci alpino | cosa ha fatto Lara Colturi a Levi? Qualificazione sfiorata E quel 9° parziale…

(Di sabato 19 novembre 2022)ha debuttato nella Coppa del Mondo di sci. La figlia di Daniela Ceccarelli, Campionessa Olimpica in SuperG a Salt Lake City 2002, ha preso la cittadinanza albanese pochi mesi fa e gareggia dunque con le insigne dell’aquila bifronte. La 16enne ha rinunciato a rappresentare l’Italia e sotto la nuova bandiera ha preso parte alla prima manche dello slalom di, la gara che ha dato il via alla stagione sulla neve dopo i tanti rinvii delle ultime settimane. La nativa di Torino si è distinta in terra finlandese, facendo capire di avere tutte le doti e il talento elogiati dagli addetti ai lavori nei mesi passati., che ha vinto l’ultima South American Cup, è scesa con il pettorale numero 53 e ha concluso in 33ma posizione con un ritardo di 2.59 dalla tedesca ...