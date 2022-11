SBK Australia | Bautista | ' Oggi non ero tutt' uno con la moto

(Di sabato 19 novembre 2022) Il pilota Ducati Aruba.it si presenta a Phillip Island con il titolo del campionato delle derivate di serie in tasca e con un aria molto rilassata seppur la gara non sia andata come sperava. "Abbiamo ...

Sul tracciato di Phillip Island inondato dalla pioggia è Yari Montella a emergere vincitore, conquistando il suo primo successo in Supersport. Al termine di una stagione di debutto complicata, il ... SBK Australia: Ducati campione del mondo Costruttori Il pilota Ducati Aruba.it si presenta a Phillip Island con il titolo del campionato delle derivate di serie in tasca e con un aria molto rilassata seppur la gara non sia andata come sperava. "Abbiamo ...Il sei volte campione del mondo mette fine alla striscia senza successi apertasi all'Estoril: decisivo il cambio gomme.