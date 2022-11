Sangue poi black-out Fermato il sospetto killer di Prati E' l' autista del boss Senese

Leggi su iltempo

(Di sabato 19 novembre 2022) C'è un sospettato per il triplice omicidio nel quartiere, a Roma, dove lo scorso giovedì sono state trovate senza vita tre donne, tutte prostitute e tutte raggiunte da svariati colpi di arma da taglio. Si tratta di un pregiudicato romano, Giandavide De Pau, 51 anni, legato al clan camorristico dei. Ascoltato per ore in Questura, l'uomo ha precedenti penali per numerosi reati. In particolare, è emerso che era stato il guardaspalle delMichele, detto «òpazz», al momento in carcere con una condanna all'ergastolo. Sui media gira un'immagine di, De Pau e Massimo Carminati, l'ex Nar coinvolto nell'indagine "Mondo di Mezzo". Al momento del blitz delle forze dell'Ordine, De Pau si trovava in un'abitazione in viale Esperia Sperani, nel quartiere Ottavia, dove viveva la sorella ...