Calciomercato.com

6,5: sicuramente meglio del compagno, con giocate precisi e fatte con tempismo giusto.) ... Beto 7,5: entra ein due la gara. Segna il gol del pareggio e si rende pericoloso su quasi ...(dal 1' st6,5: sfiora il gol con un bel sinistro chel'incrocio) Nestorovski 7: tocca una sola palla e la trasforma in gol, tempismo perfetto. Avvia il contropiede del Poker. All. ... Samardzic 'spacca' anche contro l'Italia: ecco come il Napoli può bruciare le big d'Europa Lazar Samardzic continua a stupire. Il classe 2002 dell’Udinese e della nazionale under 21 tedesca continua ad alimentare il suo momento magico con la rete realizzata nell’amichevole di Ancona contro ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...