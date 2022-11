Saman | trovati resti umani a Novellara | seppelliti in un capannone non lontano dalla casa della famiglia

...è in corso a Novellara (Reggio Emilia) non lontano dal casolare dove viveva la famiglia diAbbas,la 18enne pakistana scomparsa dalla notte del 30 aprile 2021 . Sul posto sarebbero stati...Un sopralluogo dei Ris è in corso a Novellara (Reggio Emilia) non lontano dal casolare dove viveva la famiglia diAbbas . Sarebbero statidei resti umani e sono in corso accertamenti dei carabinieri per capire se si tratti della giovane. La 18enne pakistana che rifiutò un matrimonio combinato è ...Un sopralluogo dei Ris è in corso a Novellara (Reggio Emilia) non lontano dal casolare dove viveva la famiglia di Saman Abbas. Sarebbero stati trovati dei resti umani e sono in corso accertamenti dei ...Un sopralluogo dei Ris è in corso a Novellara (Reggio Emilia) non lontano dal casolare dove viveva la famiglia di Saman Abbas. Sarebbero stati trovati dei resti umani e sono in corso accertamenti dei ...