Saman | il Ris ha ritrovato resti umani sotterrati a Novellara

Agenzia ANSA

... insieme aldi Parma, stanno procedendo a recuperare e repertare i resti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia. Leggi ancheAbbas, il padre arrestato alla polizia: "La madre ...Potrebbero essere stati finalmente ritrovati i resti del cadavere diAbbas , per l'omicidio della quale sono accusati genitori e congiunti. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia unitamente a quelli della Compagnia di ... Saman: Ris a Novellara, trovati dei resti umani Roma, 19 nov. (askanews) - Potrebbero essere stati finalmente ritrovati i resti del cadavere di Saman Abbas , per l'omicidio della quale ...Un sopralluogo dei Ris è in corso a Novellara (Reggio Emilia) non lontano dal casolare dove viveva la famiglia di Saman Abbas.