Saman Abbas | dalla scomparsa alle accuse alla famiglia | la storia

(Di sabato 19 novembre 2022) La 18enne è sparita da Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021. A dare l’rme il fidanzato. Il 10 febbraio 2023 a processo i tre familiari arrestati all'estero: lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Nel novembre 2022 arrestato in Pakistan il padre Shabbar, mentre la madre Nazia Shaheen è latitante. L’uomo, un mese dopo la, confessò il delitto in una telefonata. Il 19 novembre trovati resti umani a Novellara: accertamenti in corso

