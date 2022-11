Salvini chiama | Musk risponde | “Incontriamoci”

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – Tra Matteoe Elonil feeling corre via Twitter. Alle parole del leader della Lega e ministro per le Infrastrutture, che nelle scorse ore aveva auspicato un impegno in Italia da parte del ceo di Tesla, nonché neo-proprietario di Twitter,lo stesso: “Gentile da parte sua, non vedo l’ora di incontrarlo”. Nella notteha re-twittato il postndo che “sarebbe un piacere e un onore”. “Per voi le porte del mio ministero sono sempre aperte”, ha chiosato il leader della Lega. L'articolo proviene da Italia Sera.

