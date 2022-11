Salt Bae shock | il conto della cena è “salatissimo” | Lo scontrino da urlo scatena polemiche

(Di sabato 19 novembre 2022) Si sono concessi una‘memorabile’ ma ilè risultato decisamente alto. È accaduto nel famoso ristorante diBae e la cifra totale è impressionante Unoche non dimenticheranno facilmente e che sta sollevando, sui social e non solo, enormi. È quello staccato nientemeno che nel famosissimo ristorante diBae, L'articoloBae, ilè “” LodaNewNotizie.it.

Nel mondo esiste un ristorante che ha dei prezzi altissimi, si trova ad Abu Dabi e il proprietario è Nusret Gökçe , meglio noto come. Lo scontrino pubblicato sui social A fare balzare agli onori della cronaca questo ristorante uno scontrino pubblicato sui social, nel quale la cosa più economica, una birra Heineken , costa ...La pioggia di sale Dal 2017 in poi è esploso il suo fenomeno proprio su Instagram grazie a un gesto che Nusret (conosciuto anche come) compiva con il braccio per lanciare sulla carne una ...Si sono concessi una cena ‘memorabile’ ma il conto è risultato decisamente alto. È accaduto nel famoso ristorante di Salt Bae e la cifra totale è impressionante Uno scontrino che non dimenticheranno ...Salt Bae ha pubblicato uno scontrino da 161mila euro, sostenendo che la qualità non è mai cara. Solo che poi si tratta di quasi tutti alcolici. di Manuela… Leggi ...