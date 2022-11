Sainz | ' Proveremo a lottare con la Red Bull | ma il vero obiettivo è la Mercedes'

Quarta casella di partenza, nella consapevolezza che lottare con la Red Bull sarà dura ma che al tempo stesso il vero obiettivo è la Mercedes. Ha le idee chiare Carlos, che si avvia con moderata fiducia al GP di Abu Dhabi , l'ultimo della stagione. Guarda anche GP Abu Dhabi GP Abu Dhabi: le foto delle qualifiche In cerca di opportunità Ai microfoni di Sky lo ......cinonostante la Red Bull sia molto forte. Ma con la Mercedes dietro cercheremo di sfruttare la possibilità di chiudere i giochi per il secondo posto nel Mondiale". Lo ha detto Carlos,...Lo spagnolo non dà la Ferrari battuta in partenza, ma è consapevole sia della superiorità della Red Bull sia del fatto che i veri rivali per il Cavallino saranno i piloti della Mercedes ...F1 GP Abu Dhabi 2022, le dichiarazioni del pilota Ferrari Carlos Sainz: "Qualifica pulita e veloce, abbiamo un buon passo gara" ...