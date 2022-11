Sabato Italia-Germania | Ancona pronta a spingere gli Azzurrini Nicolato | “Abbiamo l’ambizione di competere con i più forti”

Leggi su seriea24

(Di sabato 19 novembre 2022) Nelle Marche, ad Ascoli Piceno, la Nazionale Under 21 a giugno ha conquistato l’accesso alla fase finale dell’Europeo del prossimo anno. E nelle Marche, allo stadio ‘Del Conero’ di, gli Azzurrini concludono il loro 2022 con la sfida a chi l’ultimo Europeo di categoria lo ha conquistato nel 2021. C’è grandissima attesa per, amichevole in programmaalle 17.30, terzo test stagionale per la squadra di Paoloin preparazione all’appuntamento di giugno in Romania e Georgia: già emessi quasi 4.500 biglietti. Di fronte, la squadra allenata dall’italo-tedesco Antonio Di Salvo – i genitori emigrarono negli anni 70 dalla Sicilia a Paderborn – e che nella lista dei convocati ha due giocatori che militano nel nostro campionato, il difensore Malick Thiaw (Milan) e il ...