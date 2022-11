L'HuffPost

Orari : frequenza ogni 15 minuti: dalle 14 (prima corsa dal park Genovesa) alle 20.05 (... LeContro queste decisioni oggi si è tenuta una manifestazione del centrodestra. Presenti i ......me lo avessero dato contro mi avrebbero radiato per le!' spiega anche un po' scherzando Carlo Barberis , da quest'anno tecnico della Under 16 della CBS , raccontando quanto accaduto... Sabato di proteste in Iran, almeno 3 morti. Il muro di Khamenei: "Fallirete, il male finirà" La guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha predetto sabato la fine del «male» dietro le recenti proteste seguite alla morte della giovane Mahsa Amini, arrestata per aver indossato il velo ...Il governo di transizione del Burkina Faso ha invitato sabato alla «calma e alla moderazione» dopo la protesta di massa di venerdì, in cui centinaia di giovani sono scesi in piazza nella capitale Ouag ...