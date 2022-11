Rugby | Italia-Sudafrica 21-63 | gli azzurri reggono un tempo | poi gli Springboks dilagano

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) Si è concluso al Marassi di Genova il novembre internazionale dell’Itale glisono scesi in campo contro il forte. Da un alto la squadra reduce dalle due vittorie con Samoa e Australia, dall’altro la squadra reduce da due sconfitte contro Irlanda e Francia. Ecco come è andata. Inizia subito fortissimo ilche dopo neanche due minuti di gioco va in meta con Kurt-Lee Arendse al largo, con il pallone che arriva velocemente all’ala, evita un placcaggio e schiaccia per lo 0-5.in sofferenza, che perde la touche subito dopo.che provano ad alzare il ritmo e all’8’ conquistano una punizione, Allan va sulla piazzola e primi punti per i padroni di casa che vanno sul 3-5. Subito dopo, però, fallo palla in mano e Kolbe può piazzare senza difficoltà ...