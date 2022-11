Rugby | Italia-Sudafrica 21-63

Leggi su italiasera

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – L’delsubisce la prima sconfitta nei test match delle Autumn Nations Series. Allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, gli azzurri del ct Crowley sono stati battuti dai campioni del mondo delper 63-21. Gli ospiti centrano il primo successo nel tour europeo nella sfida che rimane in parziale equilibrio per circa 50 minuti. In avvio l’tenta di arginare la pressione rivale ma alla prima palla mossa al largo Arendse approfitta di una salita difensiva poco efficace e vola a marcare. Kolbe sbaglia la conversione,avanti 5 a 0. La reazione azzurra è immediata, con un attacco centrale che ilassorbe a fatica: al 7’ primo fallo a favore in posizione centrale, Allan è preciso, 3 a 5. Passano solo due minuti, l’è ...