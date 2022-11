Rosso Valentino | il maestoso libro che celebra la storia della Maison attraverso il colore più potente al mondo | così intrigò il suo fondatore – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) Ilè differente. Ilè unicità. È vita, sangue e morte. È passione. È amore. È un rimedio assoluto per la tristezza e una luce nell’oscurità. È personalità. È assoluto come il bianco e il nero. Puro e prezioso nelle sue mille sfaccettature come un diamante. Non è solo passione, di più. È attrazione ed attenzione. Per questo ha catturato subito lo sguardo penetrante di un giovaneGaravani, ancora studente, tra la moltitudine degli spettatori dell’Opera di Barcellona: “Ho visto questa donna con i capelli grigi in uno dei palchi. Era molto bella, vestita di vellutodalla testa ai piedi – raccontò una volta lo stilista -. Tra tutti i colori indossati dalle altre donne, lei spiccava, era unica, isolata nel suo splendore. Non l’ho mai dimenticata. Per me è diventata la dea rossa”. Bastò un fugace ...