Roma | che lotta con il Napoli sul mercato

(Di sabato 19 novembre 2022) Non solo Solbakken ma anche Hjulmand fa litigaresul. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport: "23 anni, è...

ALL'ULTIMO RESPIRO Torna dunque a vincere la Juventus,si era fermata nelle ultime due trasferte (ko contro lain Supercoppa e contro il Milan nell'ultimo turno di campionato prima della ...Il 51enne è stato autista del camorrista Michele Senese, arrestato nel 2020 e ritenuto uno dei più importanti boss digestiva il narcotraffico nella Capitale. 2022 - 11 - 19 13:58:58 Martha ...Triplice femmicinicidio a Roma Prati. C’è un nome. Giandavide De Pau. Cinquantunenne italiano, è stato prelevato, stamattina all’alba, dal suo appartamento nella periferia di Primavalle e trasportato ...Per questa occasione, mercoledì 30 novembre, parte della mostra si sposterà per la sorella maggiore a Casa Giovani a Fano per un momento di racconto della vita di questa donna che ha saputo coinvolger ...