Il Sole 24 ORE

Sulla Domenica del 20 novembre l'intervista di Maria Latella alla stella del balletto che presenta il libro in uscita per 24ORE Cultura Una originale graphic novel racconta la storia umana e ...fa ballare tutta Milano: 1607 ballerini in piazza Duomo X Leggi anche › Appuntamento con la musica: il Concerto per Milano della Filarmonica Generazione Filarmonica: abbonamenti ... Roberto Bolle, étoile a fumetti: «Così la danza raggiunge tutti, soprattutto i giovani» Sulla Domenica del 20 novembre l’intervista di Maria Latella alla stella del balletto che presenta il libro in uscita per 24ORE Cultura ...La giovane cantante si è esibita ieri sera con un brano inedito. Prova superata, potrà accede alla quinta esibizione live ...