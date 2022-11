Rimborsopoli in Lombardia | tutti prescritti | la Cassazione riqualifica il reato e annulla le condanne Si salvano Bossi jr | Ciocca e Romeo

(Di sabato 19 novembre 2022) La Corte diha azzerato per prescrizione quasi tutte ledel maxi-processo sulle cosiddetta “” nel Consiglio regionale della, in cui politici ed ex politici erano imputati per essersi fatti rimborsare illegalmente con soldi pubblici le spese più varie – tra cui soprattutto pranzi e cene, ma anche gratta e vinci e cartucce da fucile – per un totale di circa tre milioni in quattro anni, tra il 2008 e il 2012. Nel luglio del 2021 la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la maggior parte delle 52per peculato emesse in primo grado. La Suprema Corte, però, hato ilin “indebita percezione di erogazioni pubbliche“, accogliendo una delle tesi sostenute dalle difese, dichiarando prescritte e ...

