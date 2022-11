Rimborsopoli | condanne confermate per Fatuzzo e Frosio | prescrizione per Saffioti e Pedretti

(Di sabato 19 novembre 2022) Alcunesono state, altre sono andate in. Parliamo del caso “”, ovvero i rimborsi con soldi pubblici di spese ritenute personali all’epoca del mandato in consiglio regionale. Nei guai erano finiti in 64 accusati di peculato per i rimborsi più disparati: caffè, Gratta e vinci, colazioni, pranzi, cene, rinfreschi e aperitivi per un totale di 3,4 milioni fra il 2008 e il 2011. La Cassazione si è espressa anche nei confronti dei quattro bergamaschi coinvolti. Formalmente confermata la condanna a Giosuè(il suo ricorso è stato giudicato “improcedibile” per un vizio di forma) al quale erano stati contestati rimborsi per 39.596 euro con sentenze in primo e secondo grado a 2 anni e 2 mesi. Inammissibile per problemi di forma anche il ricorso dell’allora ...

la Corte di Cassazione ha annullato, per larga parte in via definitiva, le condanne nell'ambito di quella che all'epoca fu chiamata "Rimborsopoli" in Regione Lombardia. Coinvolti quattro consiglieri regionali bergamaschi. La Cassazione ha azzerato, in parte per prescrizione e in parte riqualificando le accuse e dichiarandole prescritte, le condanne del maxi processo sulla cosiddetta 'Rimborsopoli' al Pirellone, ossia a carico di politici ed ex politici lombardi imputati per essersi fatti rimborsare con soldi pubblici. Dopo 10 anni con la prescrizione del reato decadono le condanne per i due ex consiglieri regionali di Forza Italia e Lega: «Fine di un incubo». Verdetti invece confermati per Fatuzzo e altri.