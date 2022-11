Ricordo le cinesi e il sangue Poi blackout Il racconto del presunto killer di Prati

(Di sabato 19 novembre 2022) Ildiracconta i suoi ricordi durante l'interrogatorio all'interno della Questura di Roma. La casa delle, ile poi più nulla.totale. «di essere arrivato in macchina in via Riboty, di essere entrato in un appartamento cheessere al piano terra e lì ho lasciato il mio telefono cellulare. Era la prima volta che andavo all'appartamento delle duedopo un appuntamento preso per telefono.di aver tamponato la ferita alla gola di una di loro ma poi ho un, nonpiù nulla. Nondi essere stato in via Durazzo. Ho vagato per due giorni senza mangiare né dormire». È quanto avrebbe ...

Il Fatto Quotidiano

2022 - 11 - 19 17:50:22 Giandavide De Pau:casa delle, poi il black out 'di essere stato in quella casa di via Riboty con delle ragazzee di avere tamponato la ferita ...di essere stato in quella casa di via Riboty con delle ragazzee di avere tamponato la ferita alla gola di una di loro ma poi ho un black out. Nondi essere stato in via ... Giandavide De Pau agli inquirenti: “Ricordo di essere stato in quella casa di via Riboty con delle… Il presunto killer di Prati racconta i suoi ricordi durante l'interrogatorio all'interno della Questura di Roma. La casa delle cinesi, il ...Triplice omicidio a Roma, c'è un sospettato in questura: Indosava ancora i vestiti sporchi di sangue di Romina Marceca (agf) Gli investigatori stanno ascoltando l'uomo da ore. Sarebbe… Leggi ...