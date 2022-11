(Di sabato 19 novembre 2022) Stasera, sabato 19 novembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda– Il piùdeldel 1994 di Donald Petrie basato sull’omonima serie di fumetti degli anni ’50 e sulla successiva serie televisiva a cartoni animati prodotta nel 1980 dalla Hanna & Barbera. Nella parte del protagonista l’allora bambino prodigio Macaulay Culkin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Unico erede del multimiliardarioard, il dodicennecresce nella reggia paterna adorato dai genitori e accudito dal fedele e simpatico precettore Cadbury, ma vorrebbe anche degli amici. Noiosa è la formazione multidisciplinare che lo deve forgiare come futuro magnate, ...

Continuavano a chiamarlo Trinità, Men of Honor - L'onore degli uomini, Domino, Il Ladro di Cardellini, John Q,- Il più ricco del mondo, Inga Lindstrom: L'altra figlia, L'ultimo squalo, ...Su Italia 1 dalle 21.29- Il piu' ricco del mondo. Il dodicenne multimiliardarioe' alla ricerca dei suoi genitori, da poco scomparsi. Su Rete 4 dalle 21.30 ...continuavano a ...Richie Rich - Il più ricco del mondo: trama, cast e streaming del film in onda stasera - sabato 19 novembre 2022 - alle ore 21,20 su Italia 1 ...Continuavano a chiamarlo Trinità, Men of Honor - L'onore degli uomini, Domino, Il Ladro di Cardellini, John Q, Richie Rich - Il più ricco del mondo, Inga Lindstrom: L'altra figlia, L'ultimo squalo, ...