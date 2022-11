“Raspadori alla Juventus” | svelato il retroscena sull’attaccante del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 19 novembre 2022) Giacomosi è già presosin dai primi giorni azzurri. Dopo una lunga trattativa con il Sassuolo, la scorsa estate gli azzurri riuscirono a strappare il talento italiano ai neroverdi e a toglierlo dal mercato. Il suo impatto con il gruppo di Spalletti eprima grande occasione della carriera è stato molto importante. Jackha già collezionato 17 presenze, 5 gol e 2 assist in stagione. Ha messo in mostra qualità importantissime sin dai primi giorni in azzurro e Luciano Spalletti lo ha utilizzato già in diversi ruoli.(Getty Images)piacevaGiacomorappresenta il presente e il futuro del ...