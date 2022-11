Rai 1 | l’allarme lanciato durante le riprese | “Vigili del fuoco costretti ad intervenire”

(Di sabato 19 novembre 2022) Nella TV di viale Mazzini c’è sempre un qualcosa che rende il tutto agitato. Questa volta si tratta di un allarmenel corso di un programma molto seguito, una situazione che si potrà risolvere solo grazie all’intervento deidel. Nel programma trasmesso su Rai 1, Uno Mattina, Massimiliano Ossini ha condiviso una situazione alquanto preoccupante che ormai è all’ordine del giorno. E questo è un argomento affrontato proprio perché ormai l’inverno sta arrivando e in tutte le case risulta essere fondamentale cercare un modo per riscaldarsi. Logo Rai foto rete ildemocratico.comUna situazione alquanto pericolosa soprattutto se si pensa al fatto che in molti cercano di ricorrere ad un riscaldamento fai da te utilizzando delle stufette e bombole a gas poco sicure. Ed è proprio su questo argomento che il conduttore ci tiene ...

RaiNews

è stato dato dal figlio. E' stato necessario'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre'uomo. Sull' incidente sono in corso indagini.... e'altro a Via Durazzo a pochi metri dalla sede delladi ...'altro caso che torna subito alla memoria è'omicidio di Simonetta ...dato dal portiere del palazzo di Via Riboty. Trova la ... L'allarme della Cna: inflazione in crescita, consumi in calo