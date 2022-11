Quel gol non s' aveva da fare | Tuta e il presunto biscotto in Venezia-Bari 

Parma Live

...di William Viali grazie aidi Mattia Bortolussi nel primo tempo e di Nicholas Pierini nel Lato B, mentre osservando il tabellino ci sarebbero anche Stiven Shpendi, che debuttò in C proprio......di chi è in procinto di cessare il rapporto di lavoro in quanto non indaga le vere ragioni di... l'arbitro fischia la fine prima del- AUDIO Portavano in Italia stranieri irregolari, fornivano ... SudTirol, Nicolussi Caviglia: "L'esultanza contro il Parma Grande gioia quel gol" Farà rientro in Brasile, dove capirà tutto benissimo e segnerà oltre 150 gol vestendo maglie pesanti, dal Palmeiras al Gremio. Tornando sulla vicenda, anni dopo, confermerà la sua versione: “Quella ..."Fiorello scopre solo ora la violazione dei diritti in quel Paese Davanti alle realtà scomode lo sport non può tirarsi indietro" ...