Quanto può andare avanti Putin se nemmeno la mobilitazione funziona

(Di sabato 19 novembre 2022) Il contatto più lungo che Artem Zinchenko aveva avuto con un paese europeo era stato tra uffici di polizia, tribunali e carceri quando venne arrestato in Estonia per spionaggio. Zi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Morningstar

accade da qualche tempo ai fossaltini che passano in via Cadorna , sulla provinciale che ... per cui si accelera un po' pensando di essere comunque nel limite, ma questo piccolo margine......politica (non sidefinire altrimenti l'alleanzina tra Pd e le predette frattaglie in una chiara indiscutibile cupio dissolvi rappresentata dalla scelta di non essere competitivi),il ... Quanto può durare ancora la corsa dell'America latina