Quanto costano gli orecchini di Valentina Ferragni? La cifra lascia senza parole

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 19 novembre 2022) L'influencer e sorella dell'imprenditrice digitale Chiaraè famosa per i suoi particolariquesti gioiellini?è una delle influencer più seguite dei social network e non solo perché è la sorella minore di una delle imprenditrici digitali più famose in Italia. Le sorellesono quasi un'istituzione per il mondo del web che continua ad averle come punto di riferimento non solo della moda ma anche del mondo degli accessori. In particolareè una disegnatrice di gioielli da grande talento che ha deciso di investire la sua arte nella creazione di nuovi accessori molto glamour. Nelle ultime settimane laè entrata nel mirino della cronaca rosa per la fine della ...