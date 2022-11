Quando resta vedovo Alessandro Manzoni cerca una nuova moglie La prescelta e? Teresa Borri | giovane e brillante milanese Ma la felicita? e? lontana Come rivela ora un nuovo libro

Leggi su iodonna

(Di sabato 19 novembre 2022) Nella primavera del 1873, quel bel vecchio alto, magro e imbronciato con i capelli bianchissimi (che abbiamo bene in mente per averlo veduto in più di un dagherrotipo), cade a Milano sugli scalini della sua chiesa di san Fedele, a due passi da casa. Il domestico che è con lui non riesce a sorreggerlo,batte malamente la testa; il 22 maggio si spegnerà per le conseguenze del trauma cranico a 88 anni, nel compianto generale. Il 2023 sarà quindi un annoano, il 150esimo anniversario dalla sua scomparsa, che darà la stura a una serie di celebrazioni paludate, ben sapendo cheè per la maggior parte delle persone una figura nel migliore dei casi noiosa, nel peggiore odiata, e comunque molto poco conosciuta al di là dei suoi scritti. Potrebbe essere invece una ...