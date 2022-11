Qatar 2022 | Ronaldo e Messi pubblicano la stessa immagine contemporaneamente | per loro è l’ultima sfida al Mondiale – La foto

(Di sabato 19 novembre 2022) È una di quelledestinate a rimanere nella storia del calcio quella condivisada Cristianoe Leo. Per i due eterni rivali, quelli inrappresentanooccasione di vincere undi calcio, a conclusione di una carriera impareggiabile. E prima di giocarsela in campo, i due sono apparsi come i protagonisti di unaa scacchi, in un’realizzata per la casa di moda Louis Vuitton firmata dallagrafa Annie Leibovitz. Il portoghesee l’argentinocon espressione concentratissima studiano le mosse per provare a vincere la partita in corso. Il tutto accompagnato dallo slogan: «La vittoria è uno stato mentale». ...

praticamente nello stesso momento, Cristiano Ronaldo e Leo Messi hanno pubblicato sui propri account Instagram una foto che li ritrae assieme alla vigilia dell'inizio della Coppa del Mondo in