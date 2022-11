Qatar 2022 | Infantino e il tema dei diritti | alla vigilia dell' inaugurazione con Ecuador-Qatar

(Di sabato 19 novembre 2022) AGI - Il presidentea Fifa, Gianni, ha espresso sostegnocomunità Lgbtq e ai lavoratori migranti nella conferenza stampa di aperturaa Coppa del Mondo del. "Oggi mi sento del, oggi mi sento arabo, oggi mi sento africano, oggi mi sento gay, oggi mi sento disabile, oggi mi sento un lavoratore migrante", ha detto. "Per quello che noi europei abbiamo fatto negli ultimi 3.000 anni, dovremmo scusarci per i prossimi 3.000 anni prima di iniziare a dare lezioni morali alle persone": ha detto il presidentea Fifa riferendosiquestione deiumani in. "Questa lezione morale, unilaterale, è solo ...

... Neal Skupski 1 - 0 14:00 Novak Djokovic - Taylor Harry Fritz 18:30 Nikola Mektic, Mate Pavic - Lloyd Glasspool, Harri Heliovaara 21:00 Casper Ruud - Andrey Rublev CALCIO - MONDIALI17:00...Ma come la Svizzera a poco a poco è diventata un esempio di integrazione, così sarà per il". Infantino: "Orgoglioso della Fifa, so cosa vuol dire essere figlio di migranti" Infantino è tornato ...Dennis Praet si avvicina sempre più al Torino. Il centrocampista belga, si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe furibondo con il Leicester che lo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...