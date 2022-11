Qatar 2022 | il capo ufficio stampa della Fifa fa coming out | «Sono qui e sono gay» – Il video

(Di sabato 19 novembre 2022) Dopo le parole del presidenteGianni Infantino che ha dichiarato di sentirsi «arabo», «gay» e «lavoratore migrante», il responsabile delle relazioni con i media per la stessa organizzazione ha deciso di fareout dichiarando apertamente il suo orientamento sessuale nella stessa conferenzainauguraleCoppa del Mondo. «qui ingay», ha detto Bryan Swanson alla vigilia del fischio di inizio del Mondiale di calcio ospitato dal piccolo emirato dove l’omosessualità è considerata un crimine e «un danno mentale», come ha sottolineato nei giorni scorsi l’ambasciatore dell’evento ed ex calciatore professionista Khalid Salman all’emittente televisiva ...

Per questo motivo Stojkovic tiene aperto il discorso portieri, senza precludersi una scelta definitiva proprio a ridosso dell'esordio incontro il Brasile previsto per giovedì alle ore 20. In ...Ascolta questo articolo Nel pieno delle polemiche a pochi giorni dall'inizio dei Mondialiin, Robbie Williams ha difeso la sua scelta di esibirsi nel corso dell'evento in una intervista con il quotidiano italiano La Repubblica, che sta avendo una grande risonanza all'estero e ...Le tempistiche, il numero di calciatori convocabili e le possibili variazioni in extremis: ecco alcune info utili sulle liste delle nazionali che parteciperanno ai prossimi Mondiali.'Siamo un gruppo unito, prima di essere compagni di squadra, siamo amici', dice il centrocampista ROMA (ITALPRESS) - Quello che si sta per ...