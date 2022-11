Qatar 2022 Grandi assenti e campioni all’ultima chiamata | tutto quello che c’è da sapere sui Mondiali

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 19 novembre 2022) Doha – Manca sempre meno al fischio d’inizio del Mondialein: cresce l’attesa e la curiosità, nonostante l’Italia non parteciperà per la seconda volta consecutiva. La Coppa del Mondo ha sempre regalatosorprese, amare delusioni, nuovi campioncini. L’edizione di quest’anno, tuttavia, ha tutte le caratteristiche per essere una spartiacque tra passato e futuro, oltre che una vetrina per tanti calciatori pronti a spiccare il grande salto. Da Haaland a Salah: quanti! Essere un campione non significa giocare in una Nazionale di. Alfredo Di Stefano, George Best, George Weah, Eric Cantona, Laszlo Kubala, Duncan Edwards: quest’elenco dimostra come il Mondiale, la competizione più importate al mondo, non abbia potuto veder brillare le luci di alcune stelle. Quest’anno non ...