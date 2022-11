Putin amico impresentabile per la Cina? L’ambiguità di Xi e il ruolo chiave degli Usa per allontanare Pechino da Mosca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) Lasi oppone a una guerra nucleare. Negli ultimi giorni Xi Jinping lo ha dichiarato innumerevoli volte: prima al fianco del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, poi incontrando per la prima volta Joe Biden alla vigilia del G20. Xi – che si è detto “estremamente preoccupato per l’attuale situazione in Ucraina” – ha definito la posizione cinese “chiara e coerente”:auspica un “cessate il fuoco, la fine della guerra e colloqui di pace”. Non è un mistero che nei palazzi del potere in piazza Tian’anmen serpeggino malumori per il protrarsi di un conflitto che coinvolge trasversalmente la, legata a Vladimirda un’”amicizia senza limiti”. La questione è tornata alla ribalta soprattutto dopo le indiscrezioni del Wall Street Journal e del Financial Times, secondo cui non solo il comportamento dello “zar ...