Prostitute uccise a Roma | fermato l’autista del boss Michele Senese | arrestato | ha precedenti per droga | armi e violenza

(Di sabato 19 novembre 2022) Il presunto killer delle treha ora un nome. E un legame pesante. Lui è Giandavide De Pau, ha 51 anni ed è sospettato di essere l’autore del triplice omicidio avvenuto in Prati giovedì 17 novembre. L’uomo,questa mattina all’alba nel quartiere di Ottavia, dove vive la madre, è stato in passatodi, oltre ad essere il suo guardaspalle. Al momento il 51enne si trova in Questura, sottoposto all’interrogatorio degli inquirenti, che dovranno appurare con assoluta certezza se l’autore dei delitti sia effettivamente lui. A De Pau si è arrivati non solo grazie alle numerose tracce lasciate su vari oggetti, tra mobili e citofoni. Ma anche la testimonianza di una ragazza cubana, che ieri sera si è rivolta ai poliziotti ...

